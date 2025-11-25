Eil
Neue Hülle für die Wissenschaftliche Bibliothek Sanierung des Palais Dietrich geht ins sechste Jahr: Dieser neue Fertigstellungstermin steht nun fest
Die Arbeiten werden etwa drei Jahre länger dauern und viel teurer werden als geplant. Das liegt auch am Bauzustand des alten Gebäudes, aber nicht nur.
Aktualisiert: 25.11.2025, 14:24
Dessau/MZ. - Am 30. September 2026 soll das dann fertig sanierte Palais Dietrich an den Nutzer übergeben werden. Das wird, wie vor Beginn der Bauarbeiten, die Anhaltische Landesbücherei Dessau mit der Wissenschaftlichen Bibliothek sein.