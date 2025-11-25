weather wolkig
Neue Hülle für die Wissenschaftliche Bibliothek Sanierung des Palais Dietrich geht ins sechste Jahr: Dieser neue Fertigstellungstermin steht nun fest

Die Arbeiten werden etwa drei Jahre länger dauern und viel teurer werden als geplant. Das liegt auch am Bauzustand des alten Gebäudes, aber nicht nur.

Von Sylke Kaufhold Aktualisiert: 25.11.2025, 14:24
An der Fassade werden Schäden repariert. Arbeiten, die viel Zeit in Anspruch nehmen.
Dessau/MZ. - Am 30. September 2026 soll das dann fertig sanierte Palais Dietrich an den Nutzer übergeben werden. Das wird, wie vor Beginn der Bauarbeiten, die Anhaltische Landesbücherei Dessau mit der Wissenschaftlichen Bibliothek sein.