Brehna. - Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmorgen auf der K2058 bei einem Unfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte der Mann an der Kreuzung zur B100 nach links in Richtung Brehna abbiegen und stieß dabei mit einem Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu, so die Polizei weiter.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 46-jährige Fahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

An dem Auto entstand den Angaben zufolge Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.