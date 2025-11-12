Zum wiederholten Mal ist der Hauptbahnhof in Halle vorübergehend gesperrt. Was überhaupt noch fährt und welche Alternativen zum Zug es gibt – ein Überblick.

Nicht am kommenden Wochenende: ein ICE in Halle. Vom 14. November, 22 Uhr, bis zum 17. November, 4 Uhr, sperrt die Deutschen Bahn den Hauptbahnhof.

Halle/MZ - Er ist der wichtigste Bahnknotenpunkt in Sachsen-Anhalt: 45.000 Reisende, darunter zahlreiche Pendlerinnen und Pendler, steigen an Halles Hauptbahnhof täglich ein, aus oder um. Allerdings nicht am kommenden Wochende: Vom 14. bis zum 17. November sperrt die Deutsche Bahn die Verkehrsdrehscheibe – wieder einmal. Die MZ erklärt die Hintergründe und zeigt, welche Alternativen es für Fahrgäste aus nah und fern gibt.