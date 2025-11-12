Dienstälteste Bewährungshelferin Sachsen-Anhalts Von Schwarzfahren bis Mord - Sie hat täglich mit Straftätern zu tun

Katja Hietkamp aus Halle arbeitet seit 36 Jahren als Bewährungshelferin. An welche Klienten sie sich immer noch erinnert, und warum sie dreimal Nein gesagt hat.