Dienstälteste Bewährungshelferin Sachsen-Anhalts Von Schwarzfahren bis Mord - Sie hat täglich mit Straftätern zu tun
Katja Hietkamp aus Halle arbeitet seit 36 Jahren als Bewährungshelferin. An welche Klienten sie sich immer noch erinnert, und warum sie dreimal Nein gesagt hat.
12.11.2025, 06:03
Halle (Saale)/MZ. - „Ich hab mit 24 hier angefangen“, erzählt Katja Hietkamp (60), die ursprünglich Pflanzenproduktion studiert hat und diplomierte Landwirtin ist. Heute würde man sie Quereinsteigerin nennen.