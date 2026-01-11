Beim DRK-Ortsverein in Wolfen haben Flüchtlingsfamilien vor allem aus der Ukraine eine neue Heimstatt gefunden. Über ein Projekt von „Demokratie leben!“ wurde das Ganze noch favorisiert.

Einst Fremde sind längst Freunde geworden: Der DRK-Ortsverein in Wolfen setzt auf Hand in Hand

Ob Kinder oder Erwachsene: Alle sind begeistert von den Erläuterungen, die Andrea Mähl (l.) im Industrie- und Filmmuseum bereithält.

Wolfen/MZ. - Mindestens einmal in der Woche treffen sie sich: Kinder aus verschiedenen Nationen, hauptsächlich aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien. Beim Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Wolfen in der Thalheimer Straße geht es dann vor allem kreativ zu. Unter Anleitung von Vera Sopelnik, eine ausgebildete Designerin und ebenfalls aus der Ukraine stammend, fertigen sie die schönsten Dinge an. Entstanden sind so schon Taschen und T-Shirts, Kuscheltiere und Collagen und selbst Schlafanzüge wurden schon genäht.