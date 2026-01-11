Die Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung legt ihr 34. Mitteilungsheft vor. Die Autoren vermitteln auch jüngste Forschungsergebnisse zur Geschichte und Bauforschung an Burgen und Schlössern im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Neueste Forschung: Wie sicher waren Burgen und Schlösser in Mansfeld-Südharz im Bauernkrieg?

Burg und Schloss Allstedt aus der Vogelperspektive. Wie sicher war das Schloss während des Bauernkrieges?

Allstedt/MZ. - In den Kreisen heimatgeschichtlich Interessierter gehört das Mitteilungsheft „Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt“ der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung schon seit Jahren zur Pflichtlektüre, wenn es um die Bauforschung geht. Das jüngst erschienene Heft Nummer 34 bietet dabei in vier Beiträgen neueste Forschungsergebnisse zu den Mansfelder Grafen, dem Schloss Mansfeld und der Situation der Burgen und Schlösser im heutigen Sachsen-Anhalt während des Bauernkrieges 1525.