Aus dem Norden von Halle wird heute der Baum auf den Weihnachtsmarkt gebracht. Wie klappt es mit dem Fällen des Baums? Funktioniert der Transport? Was sagen die Beobachter am Rande seines Weges durch die Stadt?

Heute kommt Halles Weihnachtsbaum auf den Markt

Da ist das Ding: Noch am Morgen stand Halles Weihnachtsbaum 2025 im Norden der Stadt fest verwurzelt.

Weihnachten rückt näher - und auch der Weihnachtsmarkt in Halle. Ungeachtet der Debatte inklusive Krisentreffen, das heute den Markt in Magdeburg retten soll, werden in Halle aktuell durch eine Spezialfirma die Vorbereitungen getroffen um den Halleschen Weihnachtsbaum auf den Marktplatz zu holen.