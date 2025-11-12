Nach T-Shirt-Wetter stürzen die Temperaturen in den Keller. Eine Meteorologin aus Leipzig spricht von spannenden Tagen. Der Winterdienst hört genau zu.

Zieht im Raum Halle am Wochenende der Winter ein?

1.600 Tonnen Salz hat die Stadtwirtschaft Halle für den Winterdienst gebunkert. Befüllt werden Fahrzeuge auf dem Betriebshof in der Äußeren Hordorfer Straße.

Halle (Saale)/MZ. - Gibt der Winter am Wochenende ein Intermezzo im Raum Halle? „Das kommt darauf an, wie weit die Luftmassengrenze von Norden nach Süden wandert“, sagt Helga Scheef, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Die Prognosen verfolgt man auch bei der Halleschen Stadtwirtschaft (HWS) genau. Dort wird der Winterdienst in der Stadt gesteuert.