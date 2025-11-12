DWD warnt vor glatten Straßen Zieht im Raum Halle am Wochenende der Winter ein?
Nach T-Shirt-Wetter stürzen die Temperaturen in den Keller. Eine Meteorologin aus Leipzig spricht von spannenden Tagen. Der Winterdienst hört genau zu.
12.11.2025, 14:56
Halle (Saale)/MZ. - Gibt der Winter am Wochenende ein Intermezzo im Raum Halle? „Das kommt darauf an, wie weit die Luftmassengrenze von Norden nach Süden wandert“, sagt Helga Scheef, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Die Prognosen verfolgt man auch bei der Halleschen Stadtwirtschaft (HWS) genau. Dort wird der Winterdienst in der Stadt gesteuert.