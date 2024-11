Die HWS rüstet sich für den Winter. Was Abteilungsleiter Sven Schossig nicht hören will und warum er glaubt, dass Räumdienste trotz Klimawandel nicht ausgedient haben.

Halle (Saale)/MZ - Das Wetter macht, was es will. Natürlich. Und so muss Sven Schossig, Chef des Winterdienstes bei der Halleschen Stadtwirtschaft HWS, am Samstagmorgen fix umplanen. Die Temperaturen waren über Nacht in den leichten Minusbereich gerutscht. 4 Uhr rückten deshalb Streufahrzeuge aus.