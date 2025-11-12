Die von der Bundesregierung geplante Bürgergeldreform stößt bei Betroffenen in Halle auf Bedenken. Und es gibt Zweifel, ob sich schwarze Schafe davon beeindrucken lassen.

Halle (Saale)/MZ. - Gerade haben sie etwas mit ihrem Sachbearbeiter klären müssen. Es sei um einen Urlaub gegangen, konkreter will der Mann um die 60 nicht werden. Für diesen Termin ist er mit seiner Frau aus Halles Süden zum Jobcenter nach Neustadt gekommen, nun schließen sie ihre Fahrradschlösser wieder auf. Für den Moment sind bei erleichtert, viele Sorgen aber bleiben ihnen. Und das nicht nur, weil die Bundesregierung gerade an einer Reform des Bürgergeldes arbeitet, das dann den neuen Namen Grundsicherung tragen soll.