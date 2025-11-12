Schüler am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ in Halle können sich freuen: Sie bekommen bald mehr Platz. Die Stadt plant für 17 Millionen Euro eine Schulerweiterung.

Für 17 Millionen Euro: So soll das Giebichenstein-Gymnasium in Halle erweitert werden

Blick auf das Giebichenstein-Gymnasium in Halle: Es soll erweitert werden.

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadtverwaltung Halle hat große Pläne für das Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ (TMG). Für 17,15 Millionen Euro soll die Schule ein zusätzliches Gebäude bekommen. In einigen Stadtratsgremien hat das Großprojekt bereits die ersten Hürden genommen. Für Schüler soll der Alltag in einer der ältesten Schulen der Stadt künftig deutlich angenehmer werden.