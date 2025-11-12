Malek Fakhro ist mit der Nationalmannschaft des Libanon unterwegs und steht dem HFC gegen Turbine Halle nicht Verfügung. Welchen Höhepunkt er zudem verpasst.

Malek Fakhro verpasst das Pokalspiel - und ein viel größeres Ereignis

Halle/MZ. - Der Traum einer ganzen Fußballnation wird auch von Malek Fakhros breiten Schultern getragen. Anfang 2027 will der Libanon zum erst vierten Mal überhaupt an der Asienmeisterschaft teilnehmen. Das Turnier in Saudi-Arabien, das dann 19. seiner Art, ist das ausgesprochene Ziel von Nationaltrainer Miodrag Radulović und seinen Auswahlspielern, zu denen auch Fakhro vom Halleschen FC gehört. Dafür verzichtet der Stürmer des Regionalligisten sogar auf einen privaten Höhepunkt in seinem Leben.