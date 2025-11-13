Robert Schröder bleibt trotz anhaltender Krise Trainer des Halleschen FC. Wie die Klubbosse und Sportchef Daniel Meyer die Entscheidung begründen.

Halle/MZ. - Kurz vor halb zwölf kam Robert Schröder an der Seite seines Co-Trainers Sascha Prüfer aus der Kabine, schritt mit einer großen Taktiktafel in der Hand in Richtung Trainingsplatz. Für die Kiebitze, knapp zwei Hände voll hatten sich am Donnerstagmittag am Leuna-Chemie-Stadion versammelt, war spätestens in diesem Moment klar, dass Schröder weiterhin Chefcoach des Halleschen FC sein würde.