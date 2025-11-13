Vorstand und Sportchef äußern sich Darum darf Robert Schröder als Trainer beim Halleschen FC weitermachen
Robert Schröder bleibt trotz anhaltender Krise Trainer des Halleschen FC. Wie die Klubbosse und Sportchef Daniel Meyer die Entscheidung begründen.
13.11.2025, 18:30
Halle/MZ. - Kurz vor halb zwölf kam Robert Schröder an der Seite seines Co-Trainers Sascha Prüfer aus der Kabine, schritt mit einer großen Taktiktafel in der Hand in Richtung Trainingsplatz. Für die Kiebitze, knapp zwei Hände voll hatten sich am Donnerstagmittag am Leuna-Chemie-Stadion versammelt, war spätestens in diesem Moment klar, dass Schröder weiterhin Chefcoach des Halleschen FC sein würde.