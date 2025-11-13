während die Bundesregierung an einer Reform des Bürgergeldes arbeitet, hat meine Kollegin Annette Herold-Stolze bei den Menschen umgehört, um die es dabei geht. Die Pläne bereiten den Betroffenen zum Großteil Sorgen. Sogenannte Totalverweigerer, die mit der Reform stärker sanktioniert werden sollen, gebe es in Halle dagegen kaum, Was Jobcenter-Kunden aus Halle zur Reform sagen, erfahren Sie hier.

Die Spritpreise an den Tankstellen sind je nach Tageszeit enorm hoch. Nun gibt es zum Teil neuen Ärger für Autofahrende in Halle, denn um Luftdruck zu prüfen oder Luft nachzutanken verlangen manche Tankstellen inzwischen Geld. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat einige in Halle angefahren und herausgefunden, wo man in die Tasche greifen muss und was die Gründe für den neuen Trend sind. Mehr dazu erfahren Sie in dem Artikel auf unserer Webseite mz.de.

Aber es gibt auch noch eine gute Nachricht: Der Weihnachtsbaum steht. Weihnachten kann kommen. Am Mittwoch wurde die Tanne aus dem Norden Halles abgeholt. Wie der Transport ablief und was neugierige Beobachter am Straßenrand dazu sagen, hat meine Kollegin Hanna Schabacker gemeinsam mit Marvin Matzulla für Sie aufgeschrieben. Den Artikel finden Sie hier.

Genießen Sie die milden Temperaturen bevor es Richtung Wochenende vielleicht noch einmal frostig-kalt wird.

Ihre Isabell Sparfeld