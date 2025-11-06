Grundsicherung statt Bürgergeld: Die Reformpläne für die Grundsicherung werden auch in Halle aufmerksam verfolgt. Wie Jobcenter-Chef Jan Kaltofen die Pläne beurteilt.

„Kaum echte Verweigerer“ - Wie das Jobcenter Halle auf die Pläne für die neue Grundsicherung blickt

Wer kommt, kommt in der Regel mit Termin: Eingang zum halleschen Jobcenter in der Neustädter Passage.

Halle (Saale)/MZ. - Warten auf dem Amt? Im Jobcenter Halle braucht niemand lange anzustehen, um seine Angelegenheiten mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu besprechen. Wer in den Neustädter Gebäudekomplex kommt, erscheint in aller Regel mit Termin. Das erleichtere einerseits die Arbeitsorganisation innerhalb der Behörde und sei auch kundenfreundlicher, sagt Jobcenter-Chef Jan Kaltofen.