Die hallesche Stadtmarketing-Gesellschaft hat ihre Zukunft geplant und den Stadträten im Wirtschaftsausschuss vorgelegt. Einsparungen sind dabei vor allem beim Personal vorgesehen. Unter anderem Künstliche Intelligenz soll das ausgleichen.

Im Wirtschaftsausschuss hat das Stadtmarketing Halle seinen Plan für die nächsten Jahre vorgelegt.

Halle (Saale)/ MZ. - Laternenfest, das erste hallesche Weinfest, der „Sommer nach 8“ - das Stadtmarketing ist an den meisten namhaften Veranstaltungen in Halle beteiligt. Nun hat die Gesellschaft ihren Wirtschaftsplan für die nächsten Jahre vorgestellt.