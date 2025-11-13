Sparkurs in Halle Weniger Mitarbeiter, mehr KI: Stadtmarketing Halle kündigt Einsparungen an
Die hallesche Stadtmarketing-Gesellschaft hat ihre Zukunft geplant und den Stadträten im Wirtschaftsausschuss vorgelegt. Einsparungen sind dabei vor allem beim Personal vorgesehen. Unter anderem Künstliche Intelligenz soll das ausgleichen.
13.11.2025, 11:42
Halle (Saale)/ MZ. - Laternenfest, das erste hallesche Weinfest, der „Sommer nach 8“ - das Stadtmarketing ist an den meisten namhaften Veranstaltungen in Halle beteiligt. Nun hat die Gesellschaft ihren Wirtschaftsplan für die nächsten Jahre vorgestellt.