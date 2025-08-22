16 Tage erlebten Zuschauer zwischen Rotem Turm und Marktkirche verschiedenste Musikformate. Am Freitag gibt es die letzte Veranstaltung, bevor die Lidl-Deutschland-Tour startet.

„Sommer nach 8“ endet - Welche Bilanz das Stadtmarketing Halle zieht

Sommer-Feeling vor der phantastisch illuminierten Marktkirche in Halle: Nach 16 Tagen endet nun die Kulturreihe „Im Sommer nach 8“.

Halle (Saale)/MZ. - Nach zweieinhalb Wochen und 16 Abenden in Folge vom 8. bis 22. August endet an diesem Freitag die Kulturreihe „Im Sommer nach 8“ mit einem letzten Konzert auf der Bühne zwischen Rotem Turm und Marktkirche. Grund genug, beim Veranstalter - dem Stadtmarketing Halle - nach einer Bilanz nachzufragen.