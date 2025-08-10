Bis zum 22. August bietet der „Sommer nach 8“ täglich Veranstaltungen zum Tanzen oder Zuhören auf dem Marktplatz von Halle. Wie das Event ankommt und was die Zuschauer überzeugt.

„Sommer nach 8“ überzeugt Besucher vor allem mit einem Punkt

Gerd und Christine Streckert besuchen nicht zum ersten Mal den „Sommer nach 8“ auf dem Marktplatz in Halle. Die Veranstaltungen der Oper sind ihr Favorit.

Halle (Saale)/MZ. - Ein leichter Luftzug brachte die weißen, mit buntem Licht gefüllten Lampions, die über den Marktplatz gespannt sind, zum Schwingen. Hunderte Menschen saßen in Liegestühlen, an Tischen, oder standen am Zaun und lauschten, während die Sonne hinter der beleuchteten Marktkirche Stück für Stück unterging. Gesang von der Bühne erfüllte die Luft – es ist eine Arie. Das war ein Teil des diesjährigen „Sommer nach 8“ auf dem Marktplatz. Viele Passanten hielten neugierig an. Das Publikum überzeugte vor allem eine Sache an der Veranstaltung.