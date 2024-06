Halle (Saale)/MZ - Ein Passant will wissen, ob er an dem Stand kostenlos Cannabis bekommt. Worauf André Bunge von der Ortsgruppe Halle-Saalekreis des Deutschen Hanfverbandes ihm antwortet: „Nein, wir verschenken kein Gras.“

Stattdessen gibt die Ortsgruppe an diesem Mittwoch etwas anderes kostenlos heraus: Samen und Stecklinge von Cannabispflanzen.

Auf einem Schild wird darauf hingewiesen, dass pro Person maximal zwei Jungpflanzen oder eine Packung Samen zum Eigenanbau verschenkt werden. Und zwar nur an Personen über 18 Jahren. Und davon sind am Mittwoch ziemlich viele gekommen. Vor dem Stand am Leipziger Turm bildet sich am Mittwochnachmittag eine lange Schlange.

Der Andrang war groß am Stand des Hanfverbandes. Foto: Denny Kleindienst

André Bunge sagt noch, dass sie leider nur wenige Stecklinge verschenken können, da die Staatsanwaltschaft nicht mehr zugelassen habe. Dafür würden sie nun mehr Samen herausgeben – sowohl von männlichen als auch von weiblichen Pflanzen. Um welche Samen es sich handelt, sei eine Überraschung. Ob es sich um eine männliche oder weibliche Pflanze handelt, macht insofern einen Unterschied, da nur die Blüten weiblicher Pflanzen eine berauschende Wirkung haben.

Der hallesche Hanfverband wollte mit der Aktion über das Thema „Vermehrungsmaterial“ informieren. Seit Inkrafttreten des Cannabisgesetzes ist der Eigenanbau im begrenzten Rahmen erlaubt.