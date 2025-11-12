„Bronzerausch“ heißt die neugestaltete Abteilung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Sie zeigt, wie der Unterwerfungsstaat entstand – und in Pömmelte das Reihenhaus.

HALLE/MZ. - Plötzlich war da ein Klappern, nicht mehr nur das Knirschen und Kratzen ins Erdreich hinein. Dass da etwas im Boden war, das da nicht hingehörte, bemerkten die Arbeiter sofort, deren Bagger 1937 im Braunkohletagebau „von der Heydt“ in Dieskau im Saalkreis zum Stoppen kam. Bronzeteile zuhauf, dazwischen Scherben, woraus zu schließen war, dass das Vorgefundene einst in einem Tongefäß vergraben war.