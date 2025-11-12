Unterwegs als Soloprojekt „Das Paradies“: Der in Halle geborene Florian Sievers veröffentlicht unter dem Titel „Überall, wo Menschen sind“ sein drittes Album.

Blick in die Zukunft: Florian Sievers aus Halle ist „Das Paradies“.

Halle/MZ - „Ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr / Ich seh’, wie alles glänzt und leuchtet“. Als Florian Sievers mit seinem Soloprojekt „Das Paradies“ 2018 das erste Album mit dem gleichnamigen Song „Goldene Zukunft“ ins Licht der krisenhaften Gegenwart stellte, fielen der charmant-leichte Ton, der doppelbödig augenzwinkernde Optimismus, die bittersüße Note und die assoziativen Texte sofort ins Ohr. Ein eigener Sound, der oberflächlich gehört von „rosigen Zeiten“ sang.