In einer Krisensitzung soll HFC-Trainer Robert Schröder dem Vorstand und Sportchef Daniel Meyer aufzeigen, wie er die Mannschaft wieder in die Spur bringen will. Wann er vorspricht.

Entscheidung naht: Dann herrscht beim Halleschen FC in der Trainerfrage Klarheit

Trainer Robert Schröder soll beim Halleschen FC einen Weg aus der Krise aufzeigen. Kann er den Vorstand überzeugen?

Halle/MZ/CKI - Die Trainingswoche beim Halleschen FC begann mit einer Leistungsdiagnostik. Erst am Mittwoch stand für die Mannschaft des Fußball-Regionalligisten die erste Einheit auf dem Rasen an – als Vorbereitung auf das Viertelfinale im Landespokal beim Landesligisten Turbine Halle am Samstag (13 Uhr/MZ.de).