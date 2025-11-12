weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Hallescher FC: So lief die Trainingseinheit am Mittwoch: Dann fällt beim Halleschen FC die Entscheidung in der Trainerfrage

So lief die Trainingseinheit am Mittwoch Entscheidung naht: Dann herrscht beim Halleschen FC in der Trainerfrage Klarheit 

In einer Krisensitzung soll HFC-Trainer Robert Schröder dem Vorstand und Sportchef Daniel Meyer aufzeigen, wie er die Mannschaft wieder in die Spur bringen will. Wann er vorspricht.

Aktualisiert: 12.11.2025, 16:40
Trainer Robert Schröder soll beim Halleschen FC einen Weg aus der Krise aufzeigen. Kann er den Vorstand überzeugen?
Trainer Robert Schröder soll beim Halleschen FC einen Weg aus der Krise aufzeigen. Kann er den Vorstand überzeugen? Foto: Imago/Köhn

Halle/MZ/CKI - Die Trainingswoche beim Halleschen FC begann mit einer Leistungsdiagnostik. Erst am Mittwoch stand für die Mannschaft des Fußball-Regionalligisten die erste Einheit auf dem Rasen an – als Vorbereitung auf das Viertelfinale im Landespokal beim Landesligisten Turbine Halle am Samstag (13 Uhr/MZ.de).