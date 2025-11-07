weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Neue Ausstellung im Landesmuseum Nicht nur die Himmelsscheibe von Nebra - Halle im neuen „Bronzerausch“

Eine neue Ausstellung im Landesmuseum zeigt eine Fülle an Fundstücken und Objekten der Bronzezeit. Doch noch sind die Türen verschlossen. Was Besucher ab kommender Woche bestaunen können - hier sehen Sie erste Bilder.

Von Katja Pausch 07.11.2025, 08:03
Tierknochen sowie Schädel eines Kindes mit einem Lochbruch durch stumpfe Gewalt und einer Frau zwischen 30 und 40 Jahren mit Trümmerfrakturen und Bissspuren eines Raubtieres wurden bei Grabungen aus einem der Opferschächte bei Pömmelte geborgen. Die Funde stammen aus der Zeit um 2350 bis 2050 v. Chr. und gehören zur neuen Dauerausstellung „Bronzerausch“. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Halles Landesmuseum ist immer einen Besuch wert. Doch derzeit ist ein besonderer Raum im Landesmuseum für Vorgeschichte, das zu den wichtigsten archäologischen Museen in Mitteleuropa gehört, für Besucher nicht zugänglich. Noch nicht.