Neue Ausstellung im Landesmuseum Nicht nur die Himmelsscheibe von Nebra - Halle im neuen „Bronzerausch“
Eine neue Ausstellung im Landesmuseum zeigt eine Fülle an Fundstücken und Objekten der Bronzezeit. Doch noch sind die Türen verschlossen. Was Besucher ab kommender Woche bestaunen können - hier sehen Sie erste Bilder.
07.11.2025, 08:03
Halle (Saale)/MZ. - Halles Landesmuseum ist immer einen Besuch wert. Doch derzeit ist ein besonderer Raum im Landesmuseum für Vorgeschichte, das zu den wichtigsten archäologischen Museen in Mitteleuropa gehört, für Besucher nicht zugänglich. Noch nicht.