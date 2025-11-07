Tierknochen sowie Schädel eines Kindes mit einem Lochbruch durch stumpfe Gewalt und einer Frau zwischen 30 und 40 Jahren mit Trümmerfrakturen und Bissspuren eines Raubtieres wurden bei Grabungen aus einem der Opferschächte bei Pömmelte geborgen. Die Funde stammen aus der Zeit um 2350 bis 2050 v. Chr. und gehören zur neuen Dauerausstellung „Bronzerausch“.

(Foto: Steffen Schellhorn)