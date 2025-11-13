weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Schwungvolle Projektwoche Teambildung und Tanz: Schüler der Grundschule Prettin zeigen ihr Können

Prettiner Grundschüler absolvieren einen einwöchigen Tanzworkshop. Wann das Programm aufgeführt wird, was die Tanzlehrer sagen und warum sich Direktorin Sylvie Ebermann freut.

Von Thomas Tominski 13.11.2025, 17:00
Die Schüler der dritten Klasse werden von Tanzlehrerin Caroline Haase ordentlich gefordert.
Prettin/MZ. - Tanzlehrerin Caroline Haase aus Magdeburg steigt nach den ersten Takten sofort mit vollem Tempo ein. Fuß nach vorn heißt Gas geben, nach hinten auf die Bremse treten. Die Schüler der dritten Klasse machen jede Bewegung mit sichtlich viel Spaß mit, denn: Am Freitag ist ihr großer Auftritt. In dem einwöchigen Tanzkurs, der durch die Initiative „Wir bewegen Schule“ mit Sitz in Hamburg organisiert und durchgeführt wird, lernen die Kinder der Grundschule Prettin nicht nur, sich auf dem Parkett gekonnt zu bewegen.