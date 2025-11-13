Prettiner Grundschüler absolvieren einen einwöchigen Tanzworkshop. Wann das Programm aufgeführt wird, was die Tanzlehrer sagen und warum sich Direktorin Sylvie Ebermann freut.

Teambildung und Tanz: Schüler der Grundschule Prettin zeigen ihr Können

Prettin/MZ. - Tanzlehrerin Caroline Haase aus Magdeburg steigt nach den ersten Takten sofort mit vollem Tempo ein. Fuß nach vorn heißt Gas geben, nach hinten auf die Bremse treten. Die Schüler der dritten Klasse machen jede Bewegung mit sichtlich viel Spaß mit, denn: Am Freitag ist ihr großer Auftritt. In dem einwöchigen Tanzkurs, der durch die Initiative „Wir bewegen Schule“ mit Sitz in Hamburg organisiert und durchgeführt wird, lernen die Kinder der Grundschule Prettin nicht nur, sich auf dem Parkett gekonnt zu bewegen.