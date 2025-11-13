Der bekannte Schlager-Star Ross Anthony kommt nach Halle: Wo der 51-Jährige am Freitag seinen Weihnachtskalender vorstellt und Autogramme gibt.

Ross Antony kommt nach Halle - Und hat 24 Überraschungen dabei

Halle/MZ/und. - Es wird es weihnachtlich bei Schlagerstar Ross Antony: Er bringt seinen ersten Weihnachtskalender heraus und kommt deshalb am 14. November auch nach Halle.

Nach dem großen Erfolg seiner Backbücher legt Ross Antony jetzt nach. Mit seinem Adventskalender vergeht die Zeit bis Weihnachten wie im Flug! Hinter den 24 Türchen sollen sich leckere Rezepte, schöne Weihnachts-DIYs von Ross, witzige Spiele und ganz viel British-Christmas-Feeling verstecken

Um an die britischen Christmas Cracker, Peanut Butter Fudge und die Weihnachtsdeko heranzukommen, muss man einfach die perforierten Buchseiten auftrennen und kann so jeden Tag eine neue Weihnachtsüberraschung entdecken. Auch ein „Wahr oder Falsch“-Rätsel soll dabei sein. Vielleicht genau das Richtige für die Fans des Gute-Laune-Königs!

Autogrammstunde mit Ross Antony am 14. November, 16 Uhr, in der Thalia-Buchhandlung am Markt in Halle