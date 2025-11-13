weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Schlagerstar goes Christmas: Ross Antony kommt nach Halle - Und hat 24 Überraschungen dabei

EIL:
Stau auf B100: Lkw stößt auf Kreuzung mit Pkw zusammen – Fahrer schwer verletzt
Stau auf B100: Lkw stößt auf Kreuzung mit Pkw zusammen – Fahrer schwer verletzt

Schlagerstar goes Christmas Ross Antony kommt nach Halle - Und hat 24 Überraschungen dabei

Der bekannte Schlager-Star Ross Anthony kommt nach Halle: Wo der 51-Jährige am Freitag seinen Weihnachtskalender vorstellt und Autogramme gibt. 

Aktualisiert: 13.11.2025, 17:58
Zum ersten Mal bringt Ross Antony einen Weihnachtskalender heraus.
Zum ersten Mal bringt Ross Antony einen Weihnachtskalender heraus. Foto: (Copyright: Edition Michael Fischer)

Halle/MZ/und. - Es wird es weihnachtlich bei Schlagerstar Ross Antony: Er bringt seinen ersten Weihnachtskalender heraus und kommt deshalb am 14. November auch nach Halle.

Nach dem großen Erfolg seiner Backbücher legt Ross Antony jetzt nach. Mit seinem Adventskalender vergeht die Zeit bis Weihnachten wie im Flug! Hinter den 24 Türchen sollen sich leckere Rezepte, schöne Weihnachts-DIYs von Ross, witzige Spiele und ganz viel British-Christmas-Feeling verstecken

Um an die britischen Christmas Cracker, Peanut Butter Fudge und die Weihnachtsdeko heranzukommen, muss man einfach die perforierten Buchseiten auftrennen und kann so jeden Tag eine neue Weihnachtsüberraschung entdecken. Auch ein „Wahr oder Falsch“-Rätsel soll dabei sein. Vielleicht genau das Richtige für die Fans des Gute-Laune-Königs!

Autogrammstunde mit Ross Antony am 14. November, 16 Uhr, in der Thalia-Buchhandlung am Markt in Halle