Landrat Götz Ulrich und Bürgermeister Mark Fischer laden zur Einwohnerversammlung ein und Hunderte kommen ins Hyzet-Klubhaus. Um welche Themen es ging. MZ stellt eine Auswahl vor.

Zwei Männer im Klubhaus: Warum ihr Herz für die Elsteraue schlägt

Blick auf die erste Reihe zur Einwohnerversammlung im Hyzet-Klubhaus am Mittwochabend in Alttröglitz: Klaus-Dieter Deuser (links) führt seit 40 Jahren das Klubhaus, und René Voigtmann wird am 1. Januar 2026 sein Nachfolger.

Alttröglitz/MZ. - Gut besucht war das Hyzet-Klubhaus Mittwochabend. Landrat Götz Ulrich (CDU) und Mark Fischer (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue, hatten zu einer gemeinsamen Einwohnerversammlung eingeladen und viele Bürger kamen. Die MZ war dabei und stellt eine Auswahl der Themen vor.