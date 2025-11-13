Die Einwohner des kleinen Mansfelder Ortsteiles im Wippertal präsentieren Kulinarisches und Handgemachtes aus der Region zum „Advent in den Friesdorfer Höfen“. Was bei der Anreise zu beachten ist.

Womit die Einwohner ihre Gäste zum „Advent in den Friesdorfer Höfen“ überraschen wollen

Wie schon im vergangenen Jahr wollen die Friesdorfer mit kulinarischen Köstlichkeiten überraschen.

Friesdorf/MZ. - Zum „Advent in den Friesdorfer Höfen“ laden die Einwohner des kleinen Mansfelder Ortsteiles im Wippertal traditionell am ersten Adventswochenende ein. In diesem Jahr hat Ortsbürgermeister und Mitorganisator Peter Miosge eine Neuigkeit zu verkünden.