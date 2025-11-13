weather wolkig
  4. Tradition im Wippertal: Womit die Einwohner ihre Gäste zum „Advent in den Friesdorfer Höfen“ überraschen wollen

Die Einwohner des kleinen Mansfelder Ortsteiles im Wippertal präsentieren Kulinarisches und Handgemachtes aus der Region zum „Advent in den Friesdorfer Höfen“. Was bei der Anreise zu beachten ist.

Von Daniela Kainz 13.11.2025, 18:00
Wie schon im vergangenen Jahr wollen die Friesdorfer mit kulinarischen Köstlichkeiten überraschen.
Friesdorf/MZ. - Zum „Advent in den Friesdorfer Höfen“ laden die Einwohner des kleinen Mansfelder Ortsteiles im Wippertal traditionell am ersten Adventswochenende ein. In diesem Jahr hat Ortsbürgermeister und Mitorganisator Peter Miosge eine Neuigkeit zu verkünden.