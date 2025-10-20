Bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ begeisterte Greta Heimann das Publikum und die vier Couches. Wie hat Greta Heimann das geschafft? In ihrer Studenten-Wohnung erzählt sie, wie sie zur Musik kam.

So kennt man Greta Heimann bei The Voice. Jetzt war die MZ bei ihr zu Hause in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Die letzten Überreste wurden beseitigt. Klingelt man an Greta Heimanns Studenten-Wohnung, muss nur noch schnell der Staubsauger verstaut werden. Jetzt sind in dem Zimmer, das Küche und Bett gleichzeitig beinhaltet, keine Anzeichen eines Besuchs mehr zu sehen. Ihre jüngere Schwester plus Freundin hatten hier übernachtet – nicht nur, um Halle zu erkunden, sondern auch, um am Leben des nun bekannten Familienmitglieds teilzuhaben.