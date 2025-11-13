Rücktritt in der AfD Wittenberg Gräfenhainichener AfD-Politiker Steffen Kühn tritt zurück – Rückzug aus Kreistag und Stadtrat

Der AfD-Politiker aus Gräfenhainichen zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Zuvor war er wegen eines Fotos mit rechtsextremer Symbolik in die Kritik geraten. Die MZ hat nachgefragt, ob ein Zusammenhang besteht.