EIL:
Rücktritt in der AfD Wittenberg Gräfenhainichener AfD-Politiker Steffen Kühn tritt zurück – Rückzug aus Kreistag und Stadtrat
Der AfD-Politiker aus Gräfenhainichen zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Zuvor war er wegen eines Fotos mit rechtsextremer Symbolik in die Kritik geraten. Die MZ hat nachgefragt, ob ein Zusammenhang besteht.
13.11.2025, 10:36
Wittenberg/MZ. - AfD-Kommunalpolitiker Steffen Kühn hat mit sofortiger Wirkung seine Mandate im Kreistag Wittenberg und im Stadtrat Gräfenhainichen niedergelegt. Der Kreistag beschloss Kühns Mandatsrückgabe in seiner Sitzung am vergangenen Montag.