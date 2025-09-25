Kreistag muss über Mehrkosten von rund vier Millionen Euro für „Hilfen zur Erziehung“ entscheiden. Was die Hintergründe sind.

Geplante Millionen reichen nicht: Warum Nachschlag nur knapp zugestimmt wird

Der Kreistag in der Aula des Hauses Melanchthon

Wittenberg/MZ. - Das Ergebnis ist denkbar knapp ausgefallen und Enrico Schilling, der Vorsitzende des Kreistages, hat vorsichtshalber mehrfach nachgezählt: Mit 21 gegen 20 Stimmen fand am Montagabend in Wittenberg eine Beschlussvorlage eine Mehrheit, die die Finanzierung erheblicher Mehrkosten ermöglicht.