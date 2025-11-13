In Weißenfels im Burgenlandkreis ist in der Nacht zu Donnerstag ein Pkw gestohlen worden. Welchen Wert das Auto laut Polizei hat und wo es gestanden hatte.

Weißenfels/MZ - Im Südring in Weißenfels ist in der Nacht zu Donnerstag ein Pkw gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Demnach habe der Besitzer des Autos den Diebstahl am Morgen festgestellt und diesen umgehend den Beamten gemeldet. Nach dem Mazda werde nun gefahndet.