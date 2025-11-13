weather wolkig
Fahndung im Burgenlandkreis Diebe stehlen im Weißenfels einen Pkw

In Weißenfels im Burgenlandkreis ist in der Nacht zu Donnerstag ein Pkw gestohlen worden. Welchen Wert das Auto laut Polizei hat und wo es gestanden hatte.

13.11.2025, 16:10
Die Polizei im Burgenlandkreis fahndet nach einem Pkw, der in Weißenfels gestohlen worden ist (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/dpa

Weißenfels/MZ - Im Südring in Weißenfels ist in der Nacht zu Donnerstag ein Pkw gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Demnach habe der Besitzer des Autos den Diebstahl am Morgen festgestellt und diesen umgehend den Beamten gemeldet. Nach dem Mazda werde nun gefahndet.