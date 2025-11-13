weather wolkig
  4. Kinder mit Süßigkeiten gelockt? Verdächtiger meldet sich bei Polizei

Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld Kinder in Osternienburg angesprochen und mit Süßem gelockt? Mann meldet sich selbst bei der Polizei

Am Mittwoch soll ein Mann in Osternienburg versucht haben, Kinder mit Süßigkeiten zu einem Transporter zu locken. Der vermeintliche Transporterfahrer meldete sich nun selbst bei der Polizei mit einer Erklärung.

Von Doreen Hoyer Aktualisiert: 13.11.2025, 14:51
Noch am Mittwochabend erreichte die Polizei in Köthen eine Meldung über den angeblichen Vorfall. (Foto: Robert Michael/dpa)

Osternienburg/Köthen/MZ. - Für Aufregung hat am Donnerstag ein Gerücht in Osternienburg gesorgt: Demnach soll am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr ein Mann versucht haben, mit Süßigkeiten Kinder zu seinem schwarzen Transporter zu locken. Ereignet haben soll sich das auf dem Parkplatz am Penny-Markt in der Ernst-Thälmann-Straße.