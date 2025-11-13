Am Mittwoch soll ein Mann in Osternienburg versucht haben, Kinder mit Süßigkeiten zu einem Transporter zu locken. Der vermeintliche Transporterfahrer meldete sich nun selbst bei der Polizei mit einer Erklärung.

Kinder in Osternienburg angesprochen und mit Süßem gelockt? Mann meldet sich selbst bei der Polizei

Noch am Mittwochabend erreichte die Polizei in Köthen eine Meldung über den angeblichen Vorfall.

Osternienburg/Köthen/MZ. - Für Aufregung hat am Donnerstag ein Gerücht in Osternienburg gesorgt: Demnach soll am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr ein Mann versucht haben, mit Süßigkeiten Kinder zu seinem schwarzen Transporter zu locken. Ereignet haben soll sich das auf dem Parkplatz am Penny-Markt in der Ernst-Thälmann-Straße.