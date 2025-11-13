Polizeilicher Staatsschutz ermittelt zur Zerstörung von Gestecken, die zum Gedenken an das Novemberprogrom 1938 niedergelegt worden waren.

Gestecke an der Weißenfelser Synagoge zerstört: Hat das einen politischen Hintergrund?

Die zum Pogromgedenken vom 9. November 1938 in der Weißenfelser Nordstraße nahe der einstigen Synagoge niedergelegten Gestecke wurden zerstört.

Weißenfels - Die Gestecke, die kürzlich anlässlich des Gedenkens an die Pogromnacht vom 9. November 1938 nahe der ehemaligen Synagoge in der Weißenfelser Nordstraße abgelegt worden waren, sind in der Nacht zum Donnerstag von Unbekannten zerstört worden. Das teilte das Simon-Rau-Zentrum am Donnerstagmorgen zunächst über das soziale Netzwerk Facebook mit.