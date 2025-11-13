Der Mann war einer Polizeikontrolle aufgefallen, weil er kein Versicherungskennzeichen hatte.

Drogen im Rucksack - Moped-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und stürzt auf Feldweg

Deetz/Dessau. - In der Deetzer Straße in Lindau ist einer Polizeistreife in der Nacht zum Donnerstag, 13. November, gegen 1 Uhr ein Mopedfahrer aufgefallen, der ohne ein Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Als die Beamten ihn stoppen wollten, erhöhte er seine Geschwindigkeit und versuchte sich so, einer Kontrolle zu entziehen. Auf einem Feldweg in Richtung Deetz verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall.

Bei der Überprüfung des 29-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und die Simson nicht versichert ist. Außerdem fanden die Beamten bei der Durchsuchung seines Rucksackes mehrere Behältnisse mit betäubungsmittelverdächtigen Substanzen. Diese wurden einbehalten.

Verletzungen trug der 29-Jährige nicht davon.