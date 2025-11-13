weather wolkig
Die Polizei dein Freund und Helfer“: Das trifft nicht nur auf die Belange zweibeiniger Wesen zu.

13.11.2025, 15:51
Mehrere Kamele waren ausgebüxt.
Wolfen/MZ. - „Die Polizei dein Freund und Helfer“: Das trifft nicht nur auf die Belange zweibeiniger Wesen zu, auch Vierbeinern wird zügig und unkompliziert zur Seite gestanden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Bei ihr war am Mittwoch, 12. November, gegen 18 Uhr eine Meldung über mehrere freilaufende Kamele im Heuweg in Wolfen eingegangen. Die Beamten waren schnell vor Ort und trieben die Tiere in Richtung eines nahe gelegenen Zirkusses, aus dem sie ausgebüchst waren. Dessen Mitarbeiter zeigten sich überaus froh über den guten Ausgang und das tierisch gute Verständnis der Polizisten.