Das Dessauer Unternehmen bietet seit 35 Jahren alles für den Urlaub auf vier Rädern. Das Familienunternehmen rüstet sich für die Übernahme der dritten Generation.

Urlaub im Wohnmobil immer beliebter: Wie sich das Caravan Center Lehe in Dessau für die Zukunft aufstellt

Sie bereiten derzeit gemeinsam das Unternehmen für die nächsten Jahre vor: Junior Ferenc Lehe und Vater Guido Lehe (li.).

Dessau/MZ. - Auch wenn die Hauptreisezeit 2025 vorbei ist, zieht im Caravan-Center-Lehe in der Dessauer Heidestraße nicht wirklich Ruhe ein. „Nach der Saison ist vor der Saison“, wissen Guido und Ferenc Lehe und bereiten sich auf den nächsten Messebesuch vor.