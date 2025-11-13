Caravan Center Lehe in Dessau Urlaub im Wohnmobil immer beliebter: Wie sich das Caravan Center Lehe in Dessau für die Zukunft aufstellt
Das Dessauer Unternehmen bietet seit 35 Jahren alles für den Urlaub auf vier Rädern. Das Familienunternehmen rüstet sich für die Übernahme der dritten Generation.
Aktualisiert: 13.11.2025, 14:56
Dessau/MZ. - Auch wenn die Hauptreisezeit 2025 vorbei ist, zieht im Caravan-Center-Lehe in der Dessauer Heidestraße nicht wirklich Ruhe ein. „Nach der Saison ist vor der Saison“, wissen Guido und Ferenc Lehe und bereiten sich auf den nächsten Messebesuch vor.