In der Gaterslebener Grundschule ist derzeit viel los: Nach den Winterferien sollen hier auch Kinder aus Nachterstedt unterrichtet werden. Der Umzug ist in vollem Gange, der Hort bereits angekommen.

Kisten und Stühle stehen aufgestapelt – der Seeland-Hort ist schon in Gatersleben angekommen. Nötig wird der Umzug der Grundschüler wegen der Sanierung der Nachterstedter Sekundarschule.

Gatersleben/Nachterstedt/MZ - Die Umzugskartons stapeln sich bis unter die Decke. Kleine Stühle stehen aufgereiht. Spielteppiche liegen noch aufgerollt in der Ecke. „Der Umzug läuft!“, sagt Andrea Thieme, die Schulleiterin der Gaterslebener Grundschule „Kaethe Schulken“, deren Haus bald doppelt so viele Kinder wie bisher beherbergen wird.