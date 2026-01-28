weather bedeckt
22 Termine absolviert Neun Paletten mit Gelben Säcke verteilt - So geht es nach Erstverteilung in Raguhn-Jeßnitz weiter

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 30.01.2026, 12:18
Raguhn-Jeßnitz hat neun Paletten Gelber Säche verteilt. Die Stadt will Anwohnern damit lange Wege zu den zentralen Abgabestellen ersparen. 
Raguhn-Jeßnitz hat neun Paletten Gelber Säche verteilt. Die Stadt will Anwohnern damit lange Wege zu den zentralen Abgabestellen ersparen.  Foto: Stadtverwaltung

Raguhn/MZ. - Die Stadt Raguhn-Jeßnitz schließt die Erstverteilung der Gelben Säcke ab. Das teilt Bürgermeister Hannes Loth von der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD mit. Die Verwaltung war eingesprungen, um nach der umstrittenen Umstellung des Verteilmodus den Bürgern entgegenzukommen.