Raguhn-Jeßnitz hat tausende Gelbe Säcke an seine Einwohner übergeben. Denen sollen damit lange Wege bis nach Bitterfeld erspart werden.

Neun Paletten mit Gelben Säcke verteilt - So geht es nach Erstverteilung in Raguhn-Jeßnitz weiter

Raguhn/MZ. - Die Stadt Raguhn-Jeßnitz schließt die Erstverteilung der Gelben Säcke ab. Das teilt Bürgermeister Hannes Loth von der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD mit. Die Verwaltung war eingesprungen, um nach der umstrittenen Umstellung des Verteilmodus den Bürgern entgegenzukommen.