Täuschend real wirkende Benachrichtigungskarten für Pakete werden aktuell in Magdeburg verteilt. Wie lassen sich diese Fälschungen erkennen – und welches Verhalten ist für Empfänger ratsam?

Hände weg! Diese Benachrichtigungskarten für Pakete können teuer werden

Die Täter haben es mit den gefälschten Paketbenachrichtigungen auf persönliche Daten abgesehen.

Magdeburg. – Die Polizei weist darauf hin, dass derzeit in Magdeburg gefälschte Paketbenachrichtigungen im Umlauf sind. Betrüger verteilen Benachrichtigungskarten in Briefkästen, die optisch an die Hinweise bekannter Paketdienste erinnern, so die Mitteilung der Polizei.

Lesen Sie auch: Enkeltrick war gestern: Mit diesen dreisten Maschen zocken Betrüger Ahnungslose ab

Auf diesen Karten wird eine angeblich fehlgeschlagene Zustellung vorgetäuscht. Ziel der Täter ist es, persönliche Daten zu erlangen oder finanziellen Schaden zu verursachen.

Woran lassen sich die gefälschten Hinweise erkennen?

Nach Angaben der Polizei sind die Texte auf den Karten sehr allgemein formuliert und enthalten keinerlei persönliche Informationen.

Lesen Sie auch: Frau aus Magdeburg wird Opfer mieser Betrugsmasche und verliert hohe Geldsumme

Zudem fehlen echte oder nachvollziehbare Sendungsnummern. Stattdessen wird dazu aufgefordert, einen QR‑Code zu scannen oder schnell zu reagieren.

Lesen Sie auch: Neue perfide Betrugsmasche! Gauner geben sich als Touristen in Geld-Not aus

Auffällig ist außerdem, dass identische Karten gleichzeitig in mehreren Briefkästen auftauchen.

Wie sollte ich reagieren, wenn ich eine solche Karte finde?

Die Polizei rät dringend davon ab, die aufgedruckten QR‑Codes zu scannen. Sollte dies dennoch geschehen sein, dürfen weder Bankdaten noch die eigene Adresse eingegeben werden.

Lesen Sie auch: Betrug per Sepa-Lastschrift: Die 89,90-Euro-Masche

Der Status möglicher Sendungen sollte ausschließlich über die offiziellen Apps oder Webseiten der jeweiligen Paketdienste geprüft werden.

Lesen Sie auch: Erst E-Mail, dann Anruf: Betrüger geben sich als Bankangestellte aus

Außerdem wird davor gewarnt, die angegebenen Telefonnummern anzurufen, da diese hohe Kosten verursachen können.