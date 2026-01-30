Mehr Lohn, höhere Nachtzuschläge und kürzere Wochenarbeitszeiten: Was die neue Tarifeinigung für 10.000 DRK-Mitarbeitende in Sachsen konkret bedeutet.

Dresden - Die Beschäftigten beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Sachsen bekommen mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Der Tarifeinigung mit der Gewerkschaft Verdi sei zugestimmt worden, teilte der Arbeitgeberverband Wohlfahrts- und Gesundheitsdienste mit.

Demnach erhöht sich das Entgelt für die rund 10.000 Mitarbeitenden ab dem 1. Januar 2026 um 3,0 Prozent und ab dem 1. Januar 2027 um weitere 3,5 Prozent. Der Zuschlag für Nachtarbeit wird in drei Stufen auf bis zu 4,50 Euro pro Stunde angehoben. Außerdem erhöhen sich die Zuschläge für Wechselschicht und für Mitarbeitende in den DRK-Krankenhäusern.

Von 2028 reduziert sich die Arbeitszeit auf 39 Wochenstunden, im Rettungsdienst auf 43 Stunden.