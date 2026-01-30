Prozessauftakt am Landgericht Ehepaar aus Hohenmölsen muss sich wegen mehrfachen Betrugs verantworten

Vor dem Landgericht hat der Prozess gegen zwei Hohenmölsener wegen einer ganzen Reihe von Tatvorwürfen begonnen. Was den Eheleuten angelastet wird und mit welchen Strafen sie rechnen müssen.