  4. Betrugsprozess in Halle: Ehepaar aus Hohenmölsen vor Gericht

Prozessauftakt am Landgericht Ehepaar aus Hohenmölsen muss sich wegen mehrfachen Betrugs verantworten

Vor dem Landgericht hat der Prozess gegen zwei Hohenmölsener wegen einer ganzen Reihe von Tatvorwürfen begonnen. Was den Eheleuten angelastet wird und mit welchen Strafen sie rechnen müssen.

Von Lena Winkler Aktualisiert: 30.01.2026, 10:02
Ein Ehepaar aus Hohenmölsen muss sich derzeit vor dem Landgericht in Halle verantworten. Foto: Andreas Löffler

Halle (Saale)/Hohenmölsen/MZ. - Im Sitzungssaal 187 des Landgerichts in Halle brauchten die Anwesenden am Donnerstagmorgen einen langen Atem. Fast zweieinhalb Stunden dauerte die Verlesung der Anklage, die gegen ein Ehepaar aus Hohenmölsen erhoben wurde.