Der Wassertourismus erfreut sich in Weißenfels und Umgebung großer Beliebtheit. Wie sich die Zahlen entwickelt haben.

Warum es 2025 mehr Schleusungen an der Saale, aber weniger an der Unstrut gab

Die Bohlen an der Lauchaer Unstrutschleuse sind in einem schlechten Zustand und ein Grund für die Sanierung.

Weissenfels/MZ. - Der Wassertourismus auf der Saale erfreut sich steigender Beliebtheit. Nachdem es dort nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) 2023 insgesamt 1.026 Schleusungen gegeben habe, stieg die Zahl im Jahr 2024 leicht auf 1.087 Schleusungen.