In einem umfangreichen Kunstprojekt widmen sich Schüler des Domgymnasiums dem Thema Architektur und schaffen futuristische Modelle, die an zwei Orten in der Naumburger Innenstadt öffentlich gezeigt werden.

Das Wohnen von morgen - Wie Schüler in Kunstprojekt futuristische Bauten gestalten

Naumburg - Ein Haus erinnert an ein großes Schiff, ein anderes an eine Bienenwabe. Ein Haus steht auf einem Vulkankrater, ein anderes auf dem Mond. Futuristische Architekturmodelle von Schülern des Naumburger Domgymnasiums erobern den öffentlichen Raum. Zu sehen sind sie derzeit in den Schaufenstern des Geschäfts Klotz Augenoptik und Hörakustik in der Jakobsstraße 3 sowie des Cafés „Engel“ in der Engelgasse 3.