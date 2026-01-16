Das große Aufräumen zur Jahreswende: Was im Internet auf Online-Marktplätzen derzeit Kurioses in und um Bernburg angeboten wird.

Schnäppchenjagd auf Schätze aus Bernburg - diese Kuriositäten werden im Internet angeboten

Viele Schätze werden nun nach Weihnachten auf den Online-Verkaufsplattformen angeboten.

Bernburg/MZ. - Die Festtage sind längst vorüber und damit haben sich auch so manche Dachböden etwa mit ungeliebten Geschenken zu den ohnehin schon vollen Regalen gesellt. In den zurückliegenden Tagen sind deshalb nicht nur etliche Weihnachtsbäume aus den Wohnzimmern herausgeflogen, um wieder Platz und Ordnung zu schaffen. In und um Bernburg haben offenbar auch viele die Zeit genutzt, um nicht mehr benötigte Sachen auszusortieren und ihre Waren in etlichen Annoncen auf den Online-Verkaufsplattformen zum Kauf hochzuladen.