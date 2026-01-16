Eine Verkehrskontrolle mit Folgen hat es am Donnerstag, 15. Januar, in Zörbig gegegeben. Der Betroffene wurde in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Gegen 15 Uhr hatte die Polizei eine Hinweis bekommen, dass sich ein offenbar angetrunkener Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Zörbig in sein Auto gesetzt hatte und losgefahren war. Kurze Zeit später konnte der beschriebene Hyundai in der Straße „Ratshof“ festgestellt werden. Der Mann am Steuer stand zwar nicht unter Alkoholeinfluss, dafür räumte er gegenüber den Beamten ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest wies tatsächlich ein positives Ergebnis aus.

Der 31-Jährige wurde nun allerdings zunehmend aggressiver, bewarf einen der Beamten mit einem Kleidungsstück und einem Schlüsselbund und drohte mit dem Wurf einer Glasflasche. Aufgrund dessen wurde der Mann in ein Fachkrankenhaus gebracht. Dort wurde unter anderem eine Blutprobenentnahme veranlasst, zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.