Seit zwei Monaten eine Baustelle Wohnungssanierung sorgt für Ärger in Wolfen-Krondorf - Gibt es zweierlei Maß bei Mietminderung?
Die Goethestraße in Wolfen-Krondorf muss seit Monaten mit zwei Baustellen leben. Krach und Schmutz sorgen für Unmut und den Verdacht von Benachteiligungen. Der Vermieter, die WBG, weist das zurück.
Aktualisiert: 16.01.2026, 13:30
Wolfen/MZ. - Vereint im Leid, getrennt im Trost. Auf diese Formel lassen sich die Vorwürfe bringen, die Mieter der Goethestraße in Krondorf gegenüber der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (WBG) erheben.