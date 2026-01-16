weather wolkig
  4. Wohnungssanierung sorgt für Ärger in Wolfen - Zweierlei Maß bei Mietminderung?

Seit zwei Monaten eine Baustelle Wohnungssanierung sorgt für Ärger in Wolfen-Krondorf - Gibt es zweierlei Maß bei Mietminderung?

Die Goethestraße in Wolfen-Krondorf muss seit Monaten mit zwei Baustellen leben. Krach und Schmutz sorgen für Unmut und den Verdacht von Benachteiligungen. Der Vermieter, die WBG, weist das zurück.

Von Jan Wätzold Aktualisiert: 16.01.2026, 13:30
Die Goethestraße in Krondorf wird schrittweise saniert, nach modernisierten Balkonen sollen hier auch neue Parkplätze entstehen. (Foto: Jan Wätzold)

Wolfen/MZ. - Vereint im Leid, getrennt im Trost. Auf diese Formel lassen sich die Vorwürfe bringen, die Mieter der Goethestraße in Krondorf gegenüber der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (WBG) erheben.