  4. Preis für Angler in Wittenberg: KAV Wittenberg gewinnt Jugendpreis des Landesanglerverbandes

Der Kreisanglerverein Wittenberg erhält für sein erstes Kinder- und Jugendangelcamp den dritten Platz beim Jugendpreis des Landesanglerverbandes. Wofür das Preisgeld nun eingesetzt werden soll.

Von Lea Fischer 16.01.2026, 13:30
Der KAV Wittenberg hat einen Preis für seine Jugendarbeit gewonnen.
Der KAV Wittenberg hat einen Preis für seine Jugendarbeit gewonnen. (Foto: KAV Wittenberg)

Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Kreisanglerverein hat im Rahmen des Jugendpreises des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt den dritten Platz belegt und ein Preisgeld von 500 Euro gewonnen. Ausgezeichnet wurde damit das erste Kinder- und Jugendangelcamp des Vereins im Sommer 2025 mit 46 Teilnehmern.