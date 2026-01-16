Der Kreisanglerverein Wittenberg erhält für sein erstes Kinder- und Jugendangelcamp den dritten Platz beim Jugendpreis des Landesanglerverbandes. Wofür das Preisgeld nun eingesetzt werden soll.

Der KAV Wittenberg hat einen Preis für seine Jugendarbeit gewonnen.

Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Kreisanglerverein hat im Rahmen des Jugendpreises des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt den dritten Platz belegt und ein Preisgeld von 500 Euro gewonnen. Ausgezeichnet wurde damit das erste Kinder- und Jugendangelcamp des Vereins im Sommer 2025 mit 46 Teilnehmern.