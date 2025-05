Angelcamp mit Youtubern in Bad Schmiedeberg – so lief das Wochenende

Angelcamp in Bad Schmiedeberg

Am Klinkerteich in Bad Schmiedeberg hat der Kreisanglerverein Wittenberg ein Kinder- und Jugendcamp veranstaltet.

Angelcamp mit YouTube-Besuch: In Bad Schmiedeberg trafen junge Angler auf die Macher von „Anglerschwatz“. Was sie erlebt haben – und was der Kreisanglerverein Wittenberg daraus mitnimmt.