Neustart im Kreativiatätszentrum Zeitz Nach Zwangspause ist der JuniorKreaKlub zurück
Im Albrechtschen Palais herrscht wieder Leben. Rund 50 Mädchen und Jungen nutzen das Hortangebot. Was es alles gibt.
16.01.2026, 12:00
Zeitz/MZ. - Fröhliches Kinderlachen erfüllt die Räume im JuniorKreaklub (JKK) im Albrechtschen Palais gleich neben den Zeitzer Klinkerhallen. Über 50 Mädchen und Jungen besuchen aktuell diesen Hort des Kreativitätszentrums. „Es ist total schön hier, am liebsten mögen wir den kleinen Raum zum Kickerspielen“, plaudert Tilda.