weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Neustart im Kreativiatätszentrum Zeitz: Nach Zwangspause ist der JuniorKreaKlub zurück

Neustart im Kreativiatätszentrum Zeitz Nach Zwangspause ist der JuniorKreaKlub zurück

Im Albrechtschen Palais herrscht wieder Leben. Rund 50 Mädchen und Jungen nutzen das Hortangebot. Was es alles gibt.

Von Yvette Meinhardt 16.01.2026, 12:00
Der Hort im Kreativitätszentrum bietet abwechslungsreich Beschäftigung für Kinder. Tilda (links) spielt mit ihren Freundinnen.
Der Hort im Kreativitätszentrum bietet abwechslungsreich Beschäftigung für Kinder. Tilda (links) spielt mit ihren Freundinnen. Foto: René Weimer

Zeitz/MZ. - Fröhliches Kinderlachen erfüllt die Räume im JuniorKreaklub (JKK) im Albrechtschen Palais gleich neben den Zeitzer Klinkerhallen. Über 50 Mädchen und Jungen besuchen aktuell diesen Hort des Kreativitätszentrums. „Es ist total schön hier, am liebsten mögen wir den kleinen Raum zum Kickerspielen“, plaudert Tilda.