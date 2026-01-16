Im Albrechtschen Palais herrscht wieder Leben. Rund 50 Mädchen und Jungen nutzen das Hortangebot. Was es alles gibt.

Nach Zwangspause ist der JuniorKreaKlub zurück

Der Hort im Kreativitätszentrum bietet abwechslungsreich Beschäftigung für Kinder. Tilda (links) spielt mit ihren Freundinnen.

Zeitz/MZ. - Fröhliches Kinderlachen erfüllt die Räume im JuniorKreaklub (JKK) im Albrechtschen Palais gleich neben den Zeitzer Klinkerhallen. Über 50 Mädchen und Jungen besuchen aktuell diesen Hort des Kreativitätszentrums. „Es ist total schön hier, am liebsten mögen wir den kleinen Raum zum Kickerspielen“, plaudert Tilda.