Leiterin der AG Robotik an der Schule der Domstadt wird bei einem Wettbewerb in Dresden als „Bester Coach“ geehrt. Team verpasst trotz starker Leistung den Sprung unter die besten Vier.

Dresden/Naumburg - Es hat nicht ganz gereicht: Beim Ausscheid der sogenannten „First Lego League“ (FLL) am vorigen Wochenende in Dresden strichen die Mitglieder der AG Robotik vom Naumburger Domgymnasium im Viertelfinale die Segel und schafften als siebtplatziertes von 19 Teams nicht den Sprung unter jene vier, die sich für den Deutschland-Ausscheid in Siegen qualifizierten. Immerhin jedoch bekamen die Domgymnasiasten jetzt offiziell beglaubigt, dass an ihrer Schule eine absolute Top-Kraft wirkt: Physiklehrerin Veronika Kraft, die die AG vor acht Jahren ins Leben rief und seither mit viel Herzblut leitet, wurde als „Bester Coach“ geehrt.